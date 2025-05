La modération avance toujours à plusieurs, mais le rythme et l'organisation dépendent des disponibilités de chacun. Il faut dire qu’en 25 ans, le forum et les sujets ont évolué, ce qui n’a pas empêché à l’équipe de s’adapter.

Blackalf veille tard, pendant que d’autres prennent le relais plus tôt : « Chacun fait selon son emploi du temps ». Même fonctionnement pour Paulposition : « On passe sur le forum autant de fois que l’on peut ».

Côté méthode, chacun a son style. Juju251 a testé plusieurs approches avant de simplifier : « Je me contente de supprimer les messages qui doivent l’être ». Palou agit au cas par cas : « Certains dérapages sont gentils, alors on les laisse passer. On n’est pas des gardiens de prison non plus ». Blackalf lit beaucoup et intervient si besoin. Moa privilégie la discrétion : « Intervenir le moins possible, surtout dans les actus. J’aime bien l’outil d’édition de messages ». Paulposition, lui, fait appel à sa mémoire et agit si nécessaire.