Devenez modérateur sur Clubic.com, pour des discussions encore plus riches

Depuis sa création, ou presque, Clubic.com a toujours été fier de l'activité et de la vivacité de sa communauté. Et bien que le site soit passé par des hauts et des bas, dont certains membres nous ont alertés, bien que les systèmes de commentaires se soient succédés avec plus ou moins de réussite, l'équipe de modération a toujours été là pour s'assurer que l'expression de chacun se fasse, toujours, dans le respect de tous et toutes.

Alors que le nombre de messages sur le forum et de commentaires en dessous des articles d'actualité ou des dossiers fleurissent, nous souhaitons aujourd'hui inviter celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre l'équipe de modération.