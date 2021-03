Clubic recrute un(e) expert(e) SEO

Clubic est un média riche. Riche d'une équipe d'une quinzaine de personnes, de dizaines de rédacteurs et journalistes spécialisés et de centaines d'articles par semaine – sans oublier bien sûr nos modérateurs et commentateurs.

Or, tous ces articles dont nous sommes fiers ne valent que s'ils sont lus ; l'équipe Clubic recrute donc aujourd'hui un ou une expert(e) SEO (ou Search Engine Optimisation, optimisation pour les moteurs de recherche en français, ndlr.).