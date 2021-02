Sur Clubic, vous pouvez disposer d'une interface plus riche pour écrire vos commentaires

Lorsque vous êtes dans la section commentaires d'un article sur Clubic, celle-ci va à l'essentiel et ne vous propose pas d'outils pour mettre en forme ou étoffer votre texte. Si vous voulez utiliser du gras et de l'italique, insérer une citation, un lien, une image, une liste ou même un sondage, cela est heureusement possible :

Pour cela, sous le bloc de commentaire il suffit de cliquer sur « Voir tous les messages sur le forum » pour être redirigé vers le même article, mais sur le forum, où toutes les options attendues vous attendent ! A vos claviers !