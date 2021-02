L'équipe Clubic est en quête d'un·e chef·fe de rubrique services, logiciels et applications

C'est un profil un peu atypique que nous recherchons ; il s'agit ni plus ni moins que de porter une double casquette. D'une part, celle de responsable du service de téléchargements, qui s'assure de la qualité des tests et avis proposés, et se fait garant de la cohérence de la base de données et de la meilleure expérience utilisateur possible. D'autre part, celle de responsable de la rubrique (éditoriale), c'est à dire en charge des actualités, tests et comparatifs traitant de sujets très divers, mais tous liés au logiciel.

C'est un sacré challenge, oui, mais un chouette challenge (c'est en effet le poste que j'occupais moi-même jusqu'à il y a peu).

Allez, viens, on est bien chez Clubic.com ;)