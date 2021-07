Les robots font-ils l’amour ? Votre chronique SF explore le futur de l’humanité

En 2015, industriels, scientifiques et dirigeants parmi les plus connus du monde signaient une tribune dénonçant les dangers de l’intelligence artificielle. Parmi eux : Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking… Autant de pointures des nouvelles technologies invitant à se méfier des IA, ça fait froid dans le dos. La fameuse « singularité » prédite par Ray Kurzweil annonçant l’avènement de l’intelligence artificielle d’ici 2045 et sa prééminence sur le genre humain aura-t-elle lieu ?

Si nous n’y sommes pas encore, il convient toutefois de réfléchir un minimum à ce phénomène. Qu’on le veuille ou non, l’intelligence artificielle est déjà bien implantée dans nos vies, et les machines remplacent de plus en plus les humains dans le monde du travail. Elles nous surpassent dans de nombreux domaines, accomplissant mieux et plus vite la plupart des tâches répétitives.

Il faut toutefois relativiser les choses. L’IA consciente façon SkyNet n’existe pas encore. Les intelligences artificielles actuelles sont avant tout des algorithmes, des séries de calculs créés par les humains. Le jour où votre frigo vous sautera à la gorge n'est donc pas encore arrivé !

Jean-Michel Besnier nous rappelle ainsi qu’il est facile de se laisser impressionner par les prouesses de nos machines « intelligentes ». Elles ne sont pourtant qu’un assemblage de composants artificiels, certes efficaces, mais pas dangereux pour autant. Je rejoins néanmoins Laurent Alexandre sur un point : il est nécessaire d’encadrer rapidement la bataille de l’IA que se livrent les géants industriels. Si le Deus Ex Silicium n’est pas encore là, autant ne pas hâter sa venue…