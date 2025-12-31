Mais tout est loin d'être rose : ChatGPT estime, en effet, que l'humain pourrait perdre petit à petit du terrain, notamment dans le domaine de la prise de décision. Pour Gemini, qui imagine que l'assistance de l'IA donnera aux utilisateurs les coudées franches pour se reposer ou créer, la vigilance reste également de mise. Les recherches sur le Web devraient aussi gagner en rapidité mais devenir nettement moins transparentes. Claude, quant à lui, reste optimise et estime que les humains qui se méfient de l'ingérence de l'IA dans leurs affaires finiront un jour par apprécier son aide au quotidien.