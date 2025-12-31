Comment va évoluer l'intelligence artificielle en 2026 ? Si l'on en croit ChatGPT, Claude et Gemini, cette technologie pourrait prendre une part de plus en plus importante dans notre quotidien, au grand dam de l'humain.
L'intelligence artificielle a énormément progressé en 2025 : grâce aux investissements colossaux des acteurs du domaine, de nouveaux modèles, plus performants les uns que les autres, ont été lancés, les premiers agents autonomes ont vu le jour et l'IA a été déployée dans quantité d'appareils et de services.
Une IA de plus en plus présente et intuitive…
Pour connaître l'avenir de l'IA, pourquoi ne pas interroger la principale intéressée ? C'est ce qu'a fait le média TechRadar, en demandant à trois chatbots de prédire de la manière la plus réaliste possible à quoi ressemblerait la vie quotidienne avec cette technologie en 2026. Sans surprise, Claude, Gemini et ChatGPT ont tous évoqué une présence renforcée de l'IA, par le biais d'agents proactifs.
Pour ChatGPT, l'IA sera ominiprésente mais aussi invisible : elle sera capable de mener à bien une grande variété de tâches, professionnelles ou non, et ce, sans même que l'utilisateur n'ait à en faire la demande. Même son de cloche chez Gemini, qui pense que les agents personnels pourront gérer les rendez-vous, les voyages, les commandes et bien d'autres missions. Claude, lui, pense que l'IA s'infiltrera discrètement dans nos vies pour faciliter tous les aspects de notre quotidien. Il y a donc consensus chez les trois chatbots.
… au détriment de l'humain ?
En 2026, l'IA ne se contentera plus de répondre à des questions mais sera en position d'agir, voire même de prendre seule des décisions et d'anticiper les besoins des utilisateurs, sans aucune sollicitation. Pour Claude, elle sera capable d'écouter, de voir et d'analyser tout ce qui se trouve autour de nous. Cette intégration, un peu intrusive certes, devrait se faire en douceur, de manière fluide. Gemini pense, quant à lui, que l'IA devrait sortir peu à peu des écrans pour s'afficher directement devant nos yeux, par le biais de lunettes connectées, par exemple.
Mais tout est loin d'être rose : ChatGPT estime, en effet, que l'humain pourrait perdre petit à petit du terrain, notamment dans le domaine de la prise de décision. Pour Gemini, qui imagine que l'assistance de l'IA donnera aux utilisateurs les coudées franches pour se reposer ou créer, la vigilance reste également de mise. Les recherches sur le Web devraient aussi gagner en rapidité mais devenir nettement moins transparentes. Claude, quant à lui, reste optimise et estime que les humains qui se méfient de l'ingérence de l'IA dans leurs affaires finiront un jour par apprécier son aide au quotidien.
L'IA sera donc plus utile, plus présente, plus intuitive mais cela aura un prix : l'humain devra accepter d'être sous surveillance et lâcher un peu de lest sur son pouvoir décisionnel. Ces prédictions se vérifieront-elles ? Rendez-vous en 2026 pour en avoir le cœur net.
