Mais pour que l'IA devienne rentable, les entreprises vont devoir revoir entièrement leur copie. Il ne s'agira plus de tester à tout va mais de se concentrer sur des projets réellement utiles. Pour China Widener, vice-présidente de Deloitte, ce changement de stratégie est crucial : il ne faudra plus chercher à faire évoluer la technologie à tout prix, mais plutôt trouver des façons de l'intégrer plus intelligemment dans les activités professionnelles. L'adoption de l'IA agentique pourrait, par exemple, totalement changer la donne.