Anthropic a saisi deux juridictions avec d'un côté le tribunal fédéral du district nord de la Californie et de l'autre, la cour d'appel du circuit de Washington D.C. Les deux plaintes reposent sur le même argument : la loi sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement a été conçue pour cibler des entreprises étrangères considérées comme des menaces, comme Huawei. Elle n'a jamais été appliquée à une société américaine.

Anthropic invoque également le premier amendement de la Constitution américaine, lequel protège la liberté d'expression. La société avait posé deux conditions lors des discussions avec le Pentagone. D'une part, en refusant d'utiliser Claude pour la surveillance de masse des citoyens américains, et d'autre part, son refus de le déployer dans des armes létales autonomes. Mais pour le Pentagone, une entreprise privée ne peut certainement pas dicter la politique de l'État.

Le New York Times, qui rapporte l'information, cite les propos de Jessica Tillipman, doyenne adjointe à la faculté de droit de George Washington University. Cette dernière estime que la désignation dépasse son cadre initial : "Ils transforment ce qui est conçu comme un outil de sécurité nationale en levier commercial."