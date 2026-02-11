Vous aimez Leboncoin et ChatGPT ? Eh bien, vous allez clairement apprécier ce qui est maintenant organisé au sein du chatbot ! L'application Leboncoin est ainsi la première en France à faire son entrée dans le magasin d'applications de ChatGPT (vous savez l'entrée « Applications » située à gauche de l'écran quand vous naviguez sur l'IA). Une fois téléchargée, vous allez être en capacité de faire des recherches bien différemment.

Finies les fouilles fastidieuses à base de mots-clés dans la barre de recherche de Leboncoin. Vous pourrez effectuer avec cette nouveauté une recherche en langage naturel, comme vous vous pourriez le faire avec un vendeur dans la réalité. Les résultats des recherches dans les quelque 83 millions d'annonces seront présentés sous la forme de suggestions contextualisées, alors qu'un certain nombre de paramètres (prix, localisation, catégorie...) seront aussi disponibles pour affiner les résultats.