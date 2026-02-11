ChatGPT avance dans son intégration du monde de l'e-commerce dans son interface. Et le premier pas en France se fait avec la très connue plateforme Leboncoin.
On le sait, une des stratégies de diversification d'OpenAI pour son chatbot ChatGPT, c'est d'en faire une interface e-commerce incontournable à l'avenir. L'IA compte ainsi déjà aux États-Unis plusieurs partenariats de poids avec des géants comme Walmart, Etsy ou bien Shopify. En France, ce nouvel aspect de l'IA - qui inquiète les autorités de régulations - se manifeste aujourd'hui par une première alliance avec un acteur hexagonal de l'e-commerce très populaire : Leboncoin.
Leboncoin est maintenant intégré à ChatGPT
Vous aimez Leboncoin et ChatGPT ? Eh bien, vous allez clairement apprécier ce qui est maintenant organisé au sein du chatbot ! L'application Leboncoin est ainsi la première en France à faire son entrée dans le magasin d'applications de ChatGPT (vous savez l'entrée « Applications » située à gauche de l'écran quand vous naviguez sur l'IA). Une fois téléchargée, vous allez être en capacité de faire des recherches bien différemment.
Finies les fouilles fastidieuses à base de mots-clés dans la barre de recherche de Leboncoin. Vous pourrez effectuer avec cette nouveauté une recherche en langage naturel, comme vous vous pourriez le faire avec un vendeur dans la réalité. Les résultats des recherches dans les quelque 83 millions d'annonces seront présentés sous la forme de suggestions contextualisées, alors qu'un certain nombre de paramètres (prix, localisation, catégorie...) seront aussi disponibles pour affiner les résultats.
Il n'est pas (encore ?) possible d'acheter directement sur ChatGPT
Une fois que vous avez devant vous les résultats, vous pouvez cliquer sur ce qui vous intéresse. Vous serez alors redirigés vers la page originelle, située sur le site Leboncoin, où vous retrouverez l'interface habituelle.
Un point important avec cette nouveauté, c'est que l'on n'est pas ici comme ce qui se passe du côté des États-Unis, avec la fameuse fonctionnalité « Instant Checkout », qui permet aux internautes d'effectuer des achats directement dans l'interface de ChatGPT. Pour éventuellement acheter sur Leboncoin, il faudra ainsi toujours faire la démarche directement sur le site. Pour le moment ?