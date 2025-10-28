PayPal et OpenAI viennent de signer un partenariat qui va ouvrir de nouveaux horizons à ceux qui aiment naviguer dans le chatbot. En effet, grâce à ce partenariat, les utilisateurs pourront faire leurs recherches d'achats éventuels au sein de ChatGPT, puis finaliser cette recherche à l'intérieur de la même fenêtre en choisissant de régler à l'aide de PayPal.

Cette possibilité deviendra effective dès l'an prochain. Elle se fera à travers la fonctionnalité d'Instant Checkout, révélée le mois dernier par OpenAI aux États-Unis, et qui a été développée avec Stripe. Cette dernière permet à l'utilisateur d'acheter des articles dans la conversation avec ChatGPT, sans jamais la quitter. De l'autre côté de l'Atlantique, elle permet déjà des achats de ce genre avec Etsy, et prochainement avec plus d'un million de vendeurs de Shopify.