Le développement de l'écosystème ChatGPT continue. Aujourd'hui, cela passe par l'annonce d'un partenariat avec PayPal, qui permettra d'effectuer des transactions à l'intérieur du chatbot !
On le sait, si ChatGPT est une IA star à travers la planète, les revenus qui sont générés par l'intelligence artificielle sont encore loin de pouvoir soutenir les dépenses programmées par OpenAI. De quoi pousser la firme de Sam Altman a multiplié les moyens de monétiser le contenu produit par l'IA. Et l'un d'eux passera par un partenariat avec le spécialiste mondial des paiements en ligne.
Il sera possible de payer avec PayPal dans ChatGPT dès 2026
PayPal et OpenAI viennent de signer un partenariat qui va ouvrir de nouveaux horizons à ceux qui aiment naviguer dans le chatbot. En effet, grâce à ce partenariat, les utilisateurs pourront faire leurs recherches d'achats éventuels au sein de ChatGPT, puis finaliser cette recherche à l'intérieur de la même fenêtre en choisissant de régler à l'aide de PayPal.
Cette possibilité deviendra effective dès l'an prochain. Elle se fera à travers la fonctionnalité d'Instant Checkout, révélée le mois dernier par OpenAI aux États-Unis, et qui a été développée avec Stripe. Cette dernière permet à l'utilisateur d'acheter des articles dans la conversation avec ChatGPT, sans jamais la quitter. De l'autre côté de l'Atlantique, elle permet déjà des achats de ce genre avec Etsy, et prochainement avec plus d'un million de vendeurs de Shopify.
L'annonce fait bondir le cours de PayPal
« Chaque semaine, des centaines de millions de personnes se tournent vers ChatGPT pour obtenir de l'aide dans leurs tâches quotidiennes, notamment pour trouver les produits qu'elles aiment, et plus de 400 millions d'entre elles utilisent PayPal pour faire leurs achats » rappelle le PDG de PayPal, Alex Chriss.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché a de son côté apprécié l'annonce qui vient d'être faite. Le cours de l'action de PayPal a en effet brutalement crû de 10% lorsque l'on a aujourd'hui appris la signature. Autant dire que l'idée de pouvoir à l'avenir faire de ChatGPT une plateforme de l'e-commerce est validée par les investisseurs.