OpenAI travaille en secret sur le développement de ses propres objets connectés. Un informateur a partagé de nouveaux détails à ce sujet.
L'an passé, OpenAI a racheté la start-up de Jony Ive, l'ex-designer star d'Apple pour la coquette somme de 6 milliards de dollars. La firme a, en effet, l'ambition d'innover dans le domaine des objets connectés, pour faciliter les interactions avec son IA, ChatGPT, et bien plus encore.
S'il se murmure que le dispositif pourrait bien être un collier ou un stylo, il semblerait que l'entreprise prépare, contre toute attente, des écouteurs.
OpenAI à l'assaut des AirPod d'Apple
Le mois dernier, l'informateur Smart Pikachu a partagé sur X.com quelques informations sur le projet d'objet connecté d'OpenAI. Portant le nom de code « Gumdrop », il concernait la fabrication d'un stylo ou d'un appareil audio transportable.
La piste se précise aujourd'hui : dans une nouvelle publication, Smart Pikachu a confirmé que la firme travaillait sur « un produit audio spécial destiné à remplacer les Airpod, dont le nom de code interne est « Sweetpea ». » Les écouteurs, qui auraient la forme de pilules à placer derrière l'oreille, seraient stockés dans un boîtier métallique en forme d'oeuf.
L'informateur a aussi apporté quelques précisions concernant le processeur principal : il s'agirait d'« une puce de type smartphone 2 nm (Exynos étant la plus plébiscitée). » L'objectif de ce dispositif personnalisé serait notamment de « remplacer les actions de l'iPhone en commandant Siri ». »
Un lancement prévu pour l'automne ?
Mais ce n'est pas tout. Si l'on en croit Smart Pikachu, il n'y aurait pas 1 mais 5 objets connectés dans les tuyaux : le fabricant Foxconn a, en effet, été chargé de produire « un total de 5 appareils d'ici le quatrième trimestre 2028. » Si le stylo évoqué précédemment est toujours d'actualité, un « appareil de type domestique » serait aussi en préparation.
Quoi qu'il en soit, les écouteurs conçus pour détrôner les Airpod devraient sortir en priorité, et ce, dès septembre prochain. OpenAI a prévu de lancer 40 à 50 millions d'unité lors de la première année de commercialisation de ce produit.
Quant au prix, il faudra se préparer à économiser un peu : l'informateur indique, en effet, que « le coût des composants devrait être très élevé, car les matériaux et les composants sont similaires à ceux d'un téléphone, mais les fonctionnalités de l'appareil seraient plus performantes. »
On attend avec impatience qu'OpenAI confirme ces bruits de couloir et en dise plus sur ses projets.