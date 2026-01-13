La piste se précise aujourd'hui : dans une nouvelle publication, Smart Pikachu a confirmé que la firme travaillait sur « un produit audio spécial destiné à remplacer les Airpod, dont le nom de code interne est « Sweetpea ». » Les écouteurs, qui auraient la forme de pilules à placer derrière l'oreille, seraient stockés dans un boîtier métallique en forme d'oeuf.