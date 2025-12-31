Après de longs mois d'attente, un informateur vient de révéler quelques détails intéressants sur le projet d'appareil IA sur lequel travaille OpenAI.
C'est un projet qui prend son temps… Après avoir quitté Apple en 2019, le designer vedette Jony Ive s'est allié en 2023 avec OpenAI pour travailler sur un appareil IA révolutionnaire. L'objectif ? Permettre à l'humain d'interagir plus facilement avec ChatGPT. OpenAI a, par la suite, recruté plusieurs anciens d'Apple et racheté la start-up de Jony Ive. Depuis, silence radio. Si certains pensaient que le mystérieux gadget prendrait la forme d'un collier, il semblerait qu'ils aient eu tort. Explications.
Le projet de Sam Altman et Jony Ive se précise
Smart Pikachu, un informateur spécialisé dans le domaine de la Tech, a publié hier sur X.com quelques détails sur le projet conjoint d'OpenAI et de Jony Ive. L'object connecté, dont le nom de code est « Gumdrop », pourrait prendre la forme d'un stylo et/ou d'un appareil audio transportable.
Il semblerait également qu'il y ait quelques soucis concernant le lieu de production de l'objet : « OpenAI ne souhaite pas que l'appareil soit fabriqué en Chine. Le Vietnam est actuellement la cible privilégiée, bien que des discussions soient en cours concernant la possibilité d'une fabrication sur le site FXC USA », a notamment expliqué l'informateur.
Le projet, qui devait initialement être produit par Luxshare, devrait probablement, si l'on en croit cette source, être confié à la société Foxconn.
De nouveaux moyens de communiquer avec ChatGPT ?
OpenAI travaillerait donc peut-être sur un stylo qui donnerait à l'utilisateur la possibilité de transférer ses notes manuscrites à ChatGPT. Si la piste de l'appareil audio était privilégiée, il serait possible de discuter avec l'IA, par le biais d'écouteurs ou de haut-parleurs reliés à un smartphone ou à un objet connecté, par exemple. Qui sait, la firme envisage peut-être aussi de combiner ces deux idées et de créer un stylo qui permettrait à la fois d'écrire et de communiquer avec l'IA.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
La publication étant assez vague, tout ceci n'est, bien sûr, que supposition. Impossible, à ce stade, d'affirmer quoi que ce soit mais une chose est sûre : pour en savoir plus sur ce mystérieux projet, qui pourrait sortir OpenAI de l'impasse, il faudra ouvrir l'œil et le bon.