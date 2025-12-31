OpenAI travaillerait donc peut-être sur un stylo qui donnerait à l'utilisateur la possibilité de transférer ses notes manuscrites à ChatGPT. Si la piste de l'appareil audio était privilégiée, il serait possible de discuter avec l'IA, par le biais d'écouteurs ou de haut-parleurs reliés à un smartphone ou à un objet connecté, par exemple. Qui sait, la firme envisage peut-être aussi de combiner ces deux idées et de créer un stylo qui permettrait à la fois d'écrire et de communiquer avec l'IA.