OpenAI a finalement abandonné son IA génératrice de vidéos. Et c’est une décision avant tout financière !
Sora semblait être un des grands outils d’avenir pour le développement d’OpenAI, le créateur de ChatGPT. Une idée notamment soutenue par le partenariat entre la firme de Sam Altman et Disney. Et pourtant, du jour au lendemain, le public a appris que le géant de l’IA remettait au placard ce générateur de vidéos, dans ce qui ressemble à un changement majeur de stratégie. Aujourd’hui, on a enfin les détails qui ont mené à cette décision.
Sora consommait 1 million de dollars par jour
Vous aimiez Sora, et vous regrettez la décision d’OpenAI d’abandonner cet outil ? Eh bien, sachez que ça ne vient pas d’un simple caprice de Sam Altman. En effet, selon une information du Wall Street Journal, la mise à l’arrêt de l’IA génératrice de vidéo était proche d’un impératif financier.
Le média américain explique en effet que l’instrument était un gouffre financier. Comptant ces derniers temps un nombre d’utilisateurs d’environ 500 000 personnes, Sora engloutissait à lui seul près de 1 million de dollars par jour.
OpenAI a senti le souffle d’Anthropic dans sa nuque
Car il faut dire que la génération de vidéos requiert l’utilisation d’importantes ressources informatiques, des ressources qui pourraient être allouées à d’autres activités. De même, une équipe entière était allouée à cette activité, quand de l’autre côté, les concurrents d’OpenAI se concentraient sur des missions plus lucratives.
Anthropic, qui ne propose pas ce genre d’outil, a ainsi réussi à se développer tranquillement dans des activités qui apportent des revenus de la part des entreprises - notamment dans le secteur du codage, avec Claude Code. Autant dire que Sam Altman et ses collègues ont eu l’impression d’être devenus les dindons de la farce. D’où le fait de mettre rapidement fin à Sora, qui avait pourtant permis la signature du fameux contrat à 1 milliard de dollars avec Disney.