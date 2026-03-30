Vous aimiez Sora, et vous regrettez la décision d’OpenAI d’abandonner cet outil ? Eh bien, sachez que ça ne vient pas d’un simple caprice de Sam Altman. En effet, selon une information du Wall Street Journal, la mise à l’arrêt de l’IA génératrice de vidéo était proche d’un impératif financier.

Le média américain explique en effet que l’instrument était un gouffre financier. Comptant ces derniers temps un nombre d’utilisateurs d’environ 500 000 personnes, Sora engloutissait à lui seul près de 1 million de dollars par jour.