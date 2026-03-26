Vous vouliez essayer de flirter avec ChatGPT? quand la fonctionnalité érotique allait enfin sortir ? Eh bien, désolé de vous le dire, ça ne devrait pas arriver de si tôt (voire jamais). En effet, selon le Financial Times, OpenAI aurait décidé de mettre ce projet en pause « pour une durée indéterminée ».

Cette décision a été prise sous la pression des employés et des investisseurs. Ces derniers craignaient que ne naissant chez les utilisateurs des attachements malsains à une IA qui flirte, sans compter des éventuels problèmes qui pourraient être rencontrés avec les mineurs.