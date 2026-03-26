Chez OpenAI, il semble que l'on soit à la fin de la dispersion. Car c'est un nouveau projet qui vient d'être mis au placard.
La firme OpenAI aura-t-elle décidé de ne plus élargir à tout-va ses activités ? Il semble que ce soit bien le cas. On avait ainsi déjà appris en ce début de semaine que le générateur de vidéos Sora fermait brutalement ses portes. Et un autre projet dont on entendait pas mal parler, à savoir permettre à ChatGPT d'être aussi une IA érotique, passe du statut de projet en retard à projet remis au placard !
OpenAI met au garage un chatbot érotique qui était sur le point de sortir
Vous vouliez essayer de flirter avec ChatGPT? quand la fonctionnalité érotique allait enfin sortir ? Eh bien, désolé de vous le dire, ça ne devrait pas arriver de si tôt (voire jamais). En effet, selon le Financial Times, OpenAI aurait décidé de mettre ce projet en pause « pour une durée indéterminée ».
Cette décision a été prise sous la pression des employés et des investisseurs. Ces derniers craignaient que ne naissant chez les utilisateurs des attachements malsains à une IA qui flirte, sans compter des éventuels problèmes qui pourraient être rencontrés avec les mineurs.
La firme de Sam Altman va recentrer ses activités
Cette décision, qui suit de très peu la fin de Sora, montre qu'OpenAI ne veut plus se disperser dans des « quêtes parallèles », et veut allouer la grande majorité de ses ressources dans des domaines plus précis. La firme va ainsi mettre tous ses efforts dans des outils de productivité, à l'image des assistants pour coder.
Il faut dire qu'avancer dans ce « mode adulte » aurait demandé de la part d'OpenAI beaucoup d'efforts. Rien que l'obligation de la réserver aux adultes, et donc de vérifier l'âge des utilisateurs, posait problème. Selon le Financial Times, l'outil développé par la firme américaine dans ce but, et déployé sur la plateforme, aurait un taux d'erreur de 10%, ce qui était trop élevé quand on sait que les poursuites judiciaires ne sont jamais très loin dans ce ces histoires.