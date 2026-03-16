Le mode adulte est une fonction qui pourra totalement renouveler l'utilisation de l'IA. Mais c'est aussi prendre beaucoup de risques, que ce soit évidemment avec les mineurs, mais aussi celui de créer une dépendance affective des internautes avec l'IA. Des problèmes qui secouent OpenAI depuis plusieurs mois, selon le Wall Street Journal.

La même source indique que le projet avance tout de même, avec des frontières assez claires. « Lorsque le mode adulte sera lancé, OpenAI prévoit d'autoriser les conversations textuelles, mais de limiter la capacité de ChatGPT à générer des images, des fichiers audio ou des vidéos à caractère érotique » précise ainsi le journal américain.