ChatGPT devrait à l'avenir s'enrichir d'un mode réservé aux majeurs. Mais ne croyez pas que ça signifie que l'IA va devenir un substitut aux sites pour adultes !
Sam Altman veut faire de ChatGPT une plateforme qui dépasse de très loin le seul usage d'un chatbot, en y ajoutant de nouvelles activités, comme l'e-commerce. L'une de ces nouvelles fonctions est ce qui est appelé « le
mode adulte », soit une version du chatbot qui pourra produire du contenu érotique. Mais il y aura des limites !
Un mode adulte qui restera à l'écrit
Le mode adulte est une fonction qui pourra totalement renouveler l'utilisation de l'IA. Mais c'est aussi prendre beaucoup de risques, que ce soit évidemment avec les mineurs, mais aussi celui de créer une dépendance affective des internautes avec l'IA. Des problèmes qui secouent OpenAI depuis plusieurs mois, selon le Wall Street Journal.
La même source indique que le projet avance tout de même, avec des frontières assez claires. « Lorsque le mode adulte sera lancé, OpenAI prévoit d'autoriser les conversations textuelles, mais de limiter la capacité de ChatGPT à générer des images, des fichiers audio ou des vidéos à caractère érotique » précise ainsi le journal américain.
Encore un retard enregistré
Toujours selon une source du Wall Street Journal, il faudrait plutôt s'attendre à « du "contenu osé" plutôt que de la pornographie ». Reste que des salariés de l'entreprise s'inquiètent du tour pris par le chatbot et des difficultés de la part d'OpenAI d'empêcher l'IA de générer du contenu sexuel illicite.
Ces difficultés semblent être les raisons majeures pour lesquelles Sam Altman et la direction n'ont pas pu encore lancer l'outil, et qu'un retard est maintenant enregistré. Pour pouvoir mettre au point les sécurités suffisantes, il faudra patienter encore au minimum quelques semaines. « En interne, des responsables ont indiqué que le report du mode adulte pourrait durer au moins un mois » indique ainsi le Wall Street Journal.