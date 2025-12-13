OpenAI navigue en eaux troubles. Les régulateurs du monde entier, de la Commission fédérale du commerce américaine aux institutions européennes, scrutent la protection des mineurs en ligne. En lançant son propre système de vérification, l'entreprise anticipe les futures obligations légales tout en tentant de garder la main sur ses politiques.

Reste une faille béante : les adolescents excellent dans l'art du contournement. Le système comportemental, aussi malin soit-il, commettra des erreurs. Certains mineurs au profil atypique accéderont à des contenus inappropriés, tandis que des adultes se verront bloquer injustement. OpenAI l'admet ouvertement : même les systèmes les plus avancés échoueront parfois. Si le pari technologique réussit, d'autres entreprises emboîteront le pas, créant une nouvelle génération de services gradualisés selon l'âge. Dans le cas contraire, l'échec servira de leçon coûteuse au secteur.

Pour les utilisateurs, la promesse est alléchante : des échanges enfin débarrassés des restrictions infantilisantes. Mais cette liberté nouvelle repose entièrement sur un algorithme capable de distinguer un lycéen d'un quadragénaire en observant sa façon d'utiliser un clavier. Pari audacieux ou catastrophe annoncée ? Réponse au printemps prochain.