Initialement évoqué en octobre 2025 sous le principe séduisant de « traiter les adultes comme des adultes », ce mode devait voir le jour en décembre dernier. Face à la complexité de la tâche, OpenAI l'avait d'abord glissé au premier trimestre 2026. Mais l'échéance approche à grands pas et la promesse s'envole à nouveau. Un porte-parole de l'entreprise a en effet confirmé au média américain Axios que la fonctionnalité était purement et simplement mise en pause, sans aucune nouvelle date de sortie communiquée. La raison invoquée est claire : l'entreprise californienne préfère allouer ses ressources à des chantiers jugés prioritaires pour la majorité de ses utilisateurs au quotidien.