Pour saisir pourquoi la proposition d'Apple produit l'effet qu'elle produit, il faut regarder ce qui s'est passé chez les concurrents. Reddit vient d'être condamné à 14,47 millions de livres sterling d'amende par l'ICO, le régulateur britannique des données personnelles. Motif : des vérifications d'âge jugées insuffisantes.​

Reddit avait confié cette mission à Persona, un prestataire spécialisé. Le service exige un selfie ou une pièce d'identité officielle. Sa propre politique de confidentialité mentionne un accès à des bases de données gouvernementales et à des sources publiques. En pratique, beaucoup d'enfants ont contourné ces vérifications sans difficulté. La sanction a suivi.​

Discord a utilisé le même prestataire pour un test au Royaume-Uni. La réaction de ses utilisateurs a été immédiate : accusations de mensonge sur le traitement des données biométriques, pression publique, polémique ouverte. Discord a finalement abandonné Persona. Deux entreprises, le même prestataire, la même raison d'échec : déléguer la vérification à un tiers qui en demande trop.​

C'est là que la logique d'Apple change la donne. La vérification est effectuée une seule fois, au niveau du compte iCloud, par le parent lui-même. Le développeur ne reçoit qu'une catégorie anonymisée. Zéro donnée personnelle transmise à un tiers. Ce n'est pas non plus une première tentative : en octobre 2025, Apple avait déjà déployé des outils similaires pour répondre à la loi texane, avant de suspendre une partie du déploiement en décembre, la loi étant contestée en justice. L'annonce du 24 février marque donc une accélération globale, pas un démarrage.

Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, n'a pas la réputation de ménager Apple. La bataille judiciaire entre les deux entreprises a occupé les tribunaux pendant des années. Pourtant, il a posté un message sans ambiguïté sur X : « Apple est la seule entreprise à avoir une bonne proposition ici : laisser les parents, qui achètent les appareils utilisés par leurs enfants, configurer eux-mêmes les paramètres. » Quand le procureur le plus acharné devient témoin à décharge, c'est rarement anodin.​