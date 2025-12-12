La justice américaine a sifflé la fin de la récréation pour Apple, confirmant l'illégalité de ses commissions forcées sur l'App Store. Mais avant de crier victoire, sachez que la note pourrait bien rester salée pour les développeurs, et par ricochet, pour votre portefeuille.
Le feuilleton judiciaire qui oppose Epic Games à Apple depuis des années vient de connaître un énième rebondissement. Une cour d'appel a largement confirmé ce 11 décembre que les pratiques d'Apple sur sa boutique d'applications violent la loi californienne sur la concurrence. La firme de Cupertino est donc sommée de revoir sa copie, mais le géant de la tech n'a peut-être pas dit son dernier mot.
L'App Store enfin ouvert ? Pas si vite…
L'enjeu était simple : Apple peut-il forcer les développeurs à utiliser son système de paiement et prélever au passage une commission de 30% ? La réponse de la justice est désormais un « non » retentissant. La cour a confirmé que la marque à la pomme ne peut plus interdire aux éditeurs de proposer des liens vers des systèmes de paiement externes, une pratique jugée anticoncurrentielle.
Fini, donc, les écrans d'avertissement alarmistes conçus pour vous décourager de payer ailleurs. Les développeurs pourront afficher des alternatives, à condition de ne pas les rendre plus attrayantes visuellement que l'option d'Apple. C'est un jeu d'équilibriste qui montre bien qu'Apple ne compte pas faciliter la vie de ceux qui voudraient s'échapper de sa forteresse dorée. Car la cour a laissé la porte ouverte à Apple pour prélever… une nouvelle commission sur ces paiements externes. L'idée d'une « taxe sur le lien » plane déjà, transformant une victoire de principe en un véritable casse-tête financier.
Moins de frais pour les développeurs, plus d'argent pour vous ?
Pour les développeurs, cette décision est une demi-victoire au goût amer. Ils peuvent techniquement contourner la commission de 30%, mais ils devront probablement encore verser un tribut à Apple, dont le montant reste à définir (mais qui serait pour l'instant fixer à… 27%). Le gain net pourrait être bien moins important qu'espéré, décourageant les plus petits studios de s'aventurer hors des sentiers battus de l'App Store.
Et pour vous, l'utilisateur final ? La baisse des prix n'est absolument pas garantie. Rien n'oblige les services de diffusion en continu ou les éditeurs de jeux à répercuter leurs économies potentielles sur le prix de votre abonnement. La générosité est rarement le moteur principal dans la Silicon Valley. Cette décision américaine résonne particulièrement en Europe, où le Règlement sur les marchés numériques (le fameux DMA) force déjà Apple à des concessions similaires. Entre les régulateurs européens qui serrent la vis et la justice américaine qui écorne son modèle économique, Apple se retrouve pris en étau. La firme a beau multiplier les manœuvres pour préserver sa rente, l'ère de l'App Store comme jardin fermé ultra-rentable touche peut-être à sa fin.