L'enjeu était simple : Apple peut-il forcer les développeurs à utiliser son système de paiement et prélever au passage une commission de 30% ? La réponse de la justice est désormais un « non » retentissant. La cour a confirmé que la marque à la pomme ne peut plus interdire aux éditeurs de proposer des liens vers des systèmes de paiement externes, une pratique jugée anticoncurrentielle.

Fini, donc, les écrans d'avertissement alarmistes conçus pour vous décourager de payer ailleurs. Les développeurs pourront afficher des alternatives, à condition de ne pas les rendre plus attrayantes visuellement que l'option d'Apple. C'est un jeu d'équilibriste qui montre bien qu'Apple ne compte pas faciliter la vie de ceux qui voudraient s'échapper de sa forteresse dorée. Car la cour a laissé la porte ouverte à Apple pour prélever… une nouvelle commission sur ces paiements externes. L'idée d'une « taxe sur le lien » plane déjà, transformant une victoire de principe en un véritable casse-tête financier.