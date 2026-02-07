Les applications concernées fonctionnent toutes sur le même principe : vous appuyez sur un bouton, et vous voilà en conversation vidéo ou texte avec un parfait inconnu. Chatroulette, HOLLA, Monkey, ou encore l'ancêtre Omegle (fermé en 2023) ont construit leur succès sur cette promesse de spontanéité. Problème : ces plateformes attirent massivement les adolescents en quête d'expériences nouvelles, tout en servant de vitrine aux prédateurs sexuels.

Aucune vérification d'âge sérieuse, aucun filtre efficace, et une anonymat total qui permet aux utilisateurs malveillants d'opérer sans laisser de traces. Le régulateur australien a documenté des cas de grooming et d'exploitation sexuelle d'enfants australiens via OmeTV, conduisant à son retrait mondial. Apple et Google avaient alors agi après avoir été rappelés à l'ordre sur leurs obligations de protection des mineurs.