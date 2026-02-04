Le système n'est toutefois pas infaillible explique Snapchat, qui confirme que les outils de contrôle peuvent présenter une marge d'erreur, et ainsi permettre à des utilisateurs de moins de 16 ans de continuer malgré tout à utiliser l'application.

« Dans la pratique, cela signifie que des moins de 16 ans peuvent contourner les protections, ce qui les laisse potentiellement avec moins de garde-fous, quand d'autres jeunes âgés de plus de 16 ans perdent injustement leur accès », indique le réseau social.