Interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans est un objectif aujourd'hui assez consensuel dans les rangs des partis politiques. Mais comment le faire ? Gabriel Attal s'est aujourd'hui exprimé sur le sujet, au micro de RTL.

Il y évoque ainsi des techniques déjà appliquées pour la gestion de l'accès aux plateformes pornographiques, comme la transmission d'un selfie - pour une reconnaissance faciale de l'âge - ou le téléchargement de « documents d'information sur l'âge. » Une formule générique qui peut aller de la pièce d'identité à la carte bancaire.