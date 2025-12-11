Emmanuel Macron a en effet des idées pour rendre effective cette interdiction aux mineurs. Il souhaite ainsi reprendre le système de barrage appliqué depuis quelques mois aux plateformes pornographiques, qui doivent vérifier l'âge des utilisateurs à travers l'analyse d'un selfie ou le scan d'une pièce d'identité.

« Ça fonctionne. Cette technique, on peut l'utiliser pour les réseaux sociaux », a-t-il plaidé dans ce cadre - une affirmation à relativiser, comme l'ont déjà montré les expérimentations de certains journalistes. Car entre les selfies artificiellement vieillis des utilisateurs, les fausses pièces d'identité (même les plus grossières) validées par les systèmes et les VPN, il y a encore d'énormes trous dans la raquette de l'outil.

Et ce, sans compter la question du consentement national, qui, s'il peut être obtenu pour une question plus locale comme les plateformes pour adultes, pourrait ne pas l'être ici si chaque Français devait dévoiler son identité avant de pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et vous, êtes-vous prêt à cette identification permanente, afin de protéger la jeunesse ?