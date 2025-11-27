La proposition du Parlement autorise les 13-16 ans avec l'accord de leurs parents, et donc l'installation d'un contrôle parental. Les moins de 13 ans seraient exclus. Du côté de la mise en œuvre, l'UE travaille actuellement sur un système de vérification d'âge sans risquer la vie privée.

Depuis juillet 2025, la Commission européenne propose un modèle technique open source, actuellement piloté dans cinq pays : Danemark, Grèce, Espagne, France, Italie. Le fonctionnement diffère des méthodes classiques : au lieu de livrer votre identité à la plateforme, vous obtenez une preuve d'âge numérique après vérification (via une carte d'identité électronique, un compte bancaire ou une analyse biométrique). La plateforme n'apprend que votre âge minimum, rien d'autre.

Le mécanisme diffère alors de celui imposé par l'Arcom aux sites pour adultes. Ce dernier repose sur un mécanisme de "double anonymat". L'utilisateur envoie une pièce d'identité à un prestataire externe qui vérifie son âge, puis transmet seulement au site pornographique un signal "personne majeure" sans révéler l'identité. Le site connaît l'âge mais pas la personne ; de son côté, le prestataire connaît l'internaute, mais pas quel site est consulté.