En parallèle, le chef de l'État a réaffirmé son engagement pour une majorité numérique fixée à 15 ans. Selon la CNIL, deux tiers des moins de 13 ans possèdent déjà un compte sur un réseau social, souvent sans consentement parental. Macron souhaite durcir l'application en contraignant les plateformes à implémenter des outils de vérification d'âge plus rigoureux, similaires à ceux utilisés pour les contenus réservés aux adultes.

Rappelons au passage que le Parlement européen vient d'adopter une résolution pour encadrer les usages numériques des plus jeunes avec 483 votes pour, 92 contre, 86 abstentions. Les eurodéputés demandent une harmonisation à l'échelle de l'UE autour d'un âge minimum de 16 ans pour accéder aux réseaux sociaux, plateformes vidéo et assistants IA.

Un nouveau mécanisme judiciaire doit également être mis en place : une procédure d'urgence, dite de "référé". Face à la viralité des contenus et au manque de réaction des procédures traditionnelles, l'idée est de permettre au gouvernement d'exiger rapidement le retrait de contenus malveillants ou de désinformation, imposant aux hébergeurs et plateformes une réactivité très élevée.