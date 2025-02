En plus de respecter le DSA et de garantir la sécurité des données de ses utilisateurs européens, l'AltStore PAL a annoncé une initiative pour à soutenir financièrement des organisations dédiées aux travailleurs du sexe et à la communauté LGBTQ+. Comme on peut le lire sur le compte Threads du magasin, les fonds seraient destinés à des organismes tels que le Trevor Project et le Red Umbrella Fund. Les responsables d’AltStore PAL ont indiqué que l’orientation solidaire du projet correspondait à une volonté d’appuyer des groupes souvent confrontés à des difficultés économiques et sociales. Cette démarche a été prise en réponse à des politiques restrictives appliquées par d’autres grandes entreprises « comme Meta ou autre ».