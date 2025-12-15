Cette startup française a voulu créer le Tinder des enfants, et elle risque d'en payer le prix cher

Les cas d'agressions sexuelles impliquant Wizz se multiplient. À Hawaï, une fillette de 11 ans a été agressée par un Marine de 19 ans qui se faisait passer pour un adolescent de 15 ans sur l'application. D'autres affaires révèlent des schémas similaires : un homme de 23 ans prétendant avoir 14 ans pour agresser une victime du même âge, ou un individu de 27 ans se présentant comme mineur pour violer plusieurs adolescentes.​

Le journal The Hill a testé le système de vérification avec un journaliste de 28 ans. Résultat : l'algorithme d'IA a validé son inscription en tant que mineur de 16 ans sans sourciller. Les "algorithmes sophistiqués de sécurité par IA" brandis par Wizz ne seraient donc qu'une façade. L'application avait été retirée du Google Play Store et de l'App Store après des pressions médiatiques, avant de revenir avec de prétendues améliorations qui n'ont manifestement rien changé.​