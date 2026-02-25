Discord fait marche arrière. Du moins, pour le moment. Face au tollé suscité par l'arrivée de la vérification d'âge, la messagerie a décidé de reporter le déploiement de la fonctionnalité.
Le 9 février dernier, Discord annonçait l'arrivée prochaine d'un dispositif visant à vérifier l'âge de ses utilisateurs. Objectif : mieux encadrer l'accès aux contenus sensibles et adapter l'expérience selon l'usager, dans un contexte de pression réglementaire croissante. Mais cette décision n'est clairement pas passée auprès d'une grande partie de sa communauté, qui a dénoncé une dérive intrusive menaçant le droit à la vie privée.
Discord rassure
Si l'entreprise a premièrement tenu à rassurer ses utilisateurs, elle va désormais plus loin. Dans un long billet de blog, Stanislav Vishnevskiy, P.-D.G et cofondateur, fait son mea culpa : « Beaucoup d'entre vous ont pensé que nous exigions un scan facial et le téléchargement d'une pièce d'identité de la part de tous les utilisateurs pour pouvoir utiliser Discord. Ce n'est pas le cas, mais le fait que tant de personnes le croient nous montre que nous avons échoué dans notre mission la plus fondamentale : expliquer clairement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons ».
La vérification d'âge est finalement repoussée à la deuxième partie de 2026. Les utilisateurs ont notamment pointé du doigt une fuite de données chez l'un des prestataires externes de Discord, qui a exposé des informations personnelles d'utilisateurs en octobre dernier. « Pour être clair, nous n'utilisons pas ce fournisseur pour vérifier l'âge. En fait, nous ne travaillons plus du tout avec eux et nous avons tiré les leçons de cet incident », promet le dirigeant.
De même, l'expérimentation menée au Royaume-Uni avec la société Persona, spécialisée dans la vérification d'âge par reconnaissance faciale, a cristallisé de nombreuses critiques. La messagerie assure avoir mis fin à cette collaboration et promet désormais des exigences plus strictes.
- Chat vocal, visuel et écrit
- Un outil employé à la fois pour les loisirs et le travail
- L’option la plus populaire
Un système de vérification à plusieurs niveaux
La plateforme est revenue plus en détails sur la manière ont elle opérera. Il faut d'abord savoir qu'elle s'appuie déjà sur des signaux liés au compte, sans analyser les messages, pour estimer automatiquement si l'utilisateur est un adulte. Cela comprend l'ancienneté, l'activité générale et la présence, ou non, d'un moyen de paiement.
Le système de vérification d'âge devrait ainsi s'appliquer à la minorité de comptes souhaitant accéder à des contenus restreints. Dans ce cas, plusieurs options seront proposées, notamment via carte bancaire ou par des prestataires externes chargés de confirmer uniquement la tranche d'âge. Les données seront anonymisées, assure Discord.
« La confiance se gagne au fil du temps, par nos actions : en livrant ce que nous avons promis, en assumant nos erreurs et en vous donnant un contrôle réel sur votre propre expérience », conclut Stanislav Vishnevskiy. Reste à voir si les utilisateurs seront satisfaits d'une telle réponse.