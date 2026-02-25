Si l'entreprise a premièrement tenu à rassurer ses utilisateurs, elle va désormais plus loin. Dans un long billet de blog, Stanislav Vishnevskiy, P.-D.G et cofondateur, fait son mea culpa : « Beaucoup d'entre vous ont pensé que nous exigions un scan facial et le téléchargement d'une pièce d'identité de la part de tous les utilisateurs pour pouvoir utiliser Discord. Ce n'est pas le cas, mais le fait que tant de personnes le croient nous montre que nous avons échoué dans notre mission la plus fondamentale : expliquer clairement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons ».