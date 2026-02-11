Discord veut connaître qui sont les mineurs sur la plateforme, pour les restreindre à un nouveau statut « adolescent ». Et pour vérifier l'âge, le géant souhaite utiliser soit la méthode du selfie, soit le scan d'une pièce d'identité. De quoi provoquer l'émoi chez de nombreux utilisateurs adultes.

C'est sûrement la raison pour laquelle la plateforme vient de clarifier cette nouvelle politique, en publiant une mise à jour sur sa page discutant des questions de sécurité. « Discord n'exige pas que tout le monde effectue un scan facial ou télécharge une pièce d'identité pour utiliser Discord. [...] La grande majorité des utilisateurs peuvent continuer à utiliser Discord exactement comme ils le font aujourd'hui, sans jamais avoir à confirmer leur âge » a-t-il ainsi été expliqué