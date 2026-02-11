Vous avez tous sûrement entendu parler de la volonté de Discord de vérifier l'âge de ses utilisateurs à travers la planète ? Devant l'émoi suscité par cette annonce, la plateforme a tenu à faire quelques précisions.
La vérification de l'âge des utilisateurs sur les différents réseaux sociaux semble être le marronnier du moment. Non seulement les autorités publiques édictent à travers la planète de nouvelles lois allant en ce sens, mais certains acteurs privés poussent eux-même dans la même direction. On vient ainsi d'apprendre que Discord souhaitait lui aussi repérer les mineurs sur sa plateforme. Mais attention, ça ne sera pas aussi massif qu'on l'imaginait !
Discord veut rassurer ses utilisateurs, la vérification de l'âge, ça n'est pas pour tout le monde !
Discord veut connaître qui sont les mineurs sur la plateforme, pour les restreindre à un nouveau statut « adolescent ». Et pour vérifier l'âge, le géant souhaite utiliser soit la méthode du selfie, soit le scan d'une pièce d'identité. De quoi provoquer l'émoi chez de nombreux utilisateurs adultes.
C'est sûrement la raison pour laquelle la plateforme vient de clarifier cette nouvelle politique, en publiant une mise à jour sur sa page discutant des questions de sécurité. « Discord n'exige pas que tout le monde effectue un scan facial ou télécharge une pièce d'identité pour utiliser Discord. [...] La grande majorité des utilisateurs peuvent continuer à utiliser Discord exactement comme ils le font aujourd'hui, sans jamais avoir à confirmer leur âge » a-t-il ainsi été expliqué
Certains utilisateurs ne pourront malgré tout pas y couper
L'objectif de Discord est en effet de savoir si, éventuellement, des mineurs sont présents sur des serveurs ou des chaînes pouvant proposer du contenu réservé aux adultes. Pour la majorité des utilisateurs, l'outil de « prédiction de l'âge » de Discord, qui s'appuie sur les informations que la plateforme possède déjà sur lui, devrait faire le travail.
Les seuls malchanceux seront les majeurs dont l'âge n'aura pas pu être inféré par Discord. Ceux-là devront en effet devoir passer par une procédure de vérification de l'âge, passant soit par la soumission d'une pièce d'identité, soit par la production d'un selfie vidéo.