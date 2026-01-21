La vérification de l'âge des utilisateurs gagne de nouvelles plateformes. Le prochain géant qui va s'y mettre, c'est le plus grand chatbot IA au monde : ChatGPT.
Aujourd'hui, les autorités demandent de plus en plus en à ce que les grands réseaux sociaux vérifient l'âge de leurs utilisateurs. Une mesure déjà devenue obligation légale en Australie, et qui a fait que ces plateformes ont développé des outils pour analyser les contenus des utilisateurs afin de tenter de repérer qui était mineur. Une façon de faire qui va aussi avoir lieu du côté de ChatGPT.
ChatGPT va chercher à estimer votre âge pour détecter les mineurs
ChatGPT sait déjà beaucoup de vous, du fait des discussions que vous avez pu mener avec l'IA. Et il en saura encore plus prochainement, comme nous l'indique Reuters. En effet, OpenAI déploie dorénavant un outil de prédiction de l'âge des utilisateurs, afin de savoir qui est un mineur.
« Lorsque le modèle de prédiction d'âge estime qu'un compte peut appartenir à une personne âgée de moins de 18 ans, ChatGPT applique automatiquement des protections supplémentaires conçues pour réduire l'exposition à des contenus sensibles » défend OpenAI.
La préparation pour l'arrivée d'un mode « adulte »
Cette fonction devrait arriver sur le continent européen dans les prochaines semaines. Il a par ailleurs été indiqué que si une erreur était faite quant à l'âge d'un utilisateur, celui-ci pourrait la corriger en envoyant un selfie à OpenAI, afin d'attester de sa majorité.
La vérification de l'âge est aussi une première étape chez OpenAI pour la mise en place cette année d'un mode « adulte », qui devrait avoir lieu lors du premier trimestre 2026. Une nécessité quand on sait que l'accès à des plateformes à caractère pornographique est dorénavant soumis dans plusieurs pays, dont la France, à une preuve de majorité de la part des utilisateurs. Cela ferait mauvais genre que ChatGPT soit une manière de contourner cette obligation.