ChatGPT sait déjà beaucoup de vous, du fait des discussions que vous avez pu mener avec l'IA. Et il en saura encore plus prochainement, comme nous l'indique Reuters. En effet, OpenAI déploie dorénavant un outil de prédiction de l'âge des utilisateurs, afin de savoir qui est un mineur.

« Lorsque le modèle de prédiction d'âge estime qu'un compte peut appartenir à une personne âgée de moins de 18 ans, ChatGPT applique automatiquement des protections supplémentaires conçues pour réduire l'exposition à des contenus sensibles » défend OpenAI.