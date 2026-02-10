Discord va se mettre à vérifier l'âge de ses utilisateurs, avec trois méthodes différentes. L'application appliquera automatiquement des restrictions aux utilisateurs n'ayant pas validé leur âge.
La plateforme de communication Discord a annoncé, ce lundi 9 février 2026, la mise en place d'une vérification d'âge obligatoire pour l'ensemble de ses utilisateurs à l'échelle mondiale. À partir du début du mois de mars, les comptes non vérifiés seront automatiquement soumis à des restrictions d'accès et de contenu équivalentes à celles appliquées aux profils d'adolescents.
Un basculement par défaut vers le statut "adolescent"
Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la sécurité des mineurs et à répondre à la surveillance accrue, Discord modifiera le statut par défaut de tous ses utilisateurs. Tant qu'une vérification d'âge n'aura pas été validée, chaque compte sera traité comme appartenant à un adolescent.
Concrètement, ce statut par défaut entraînera "des paramètres de communication mis à jour, un accès restreint aux espaces soumis à une limite d'âge et un filtrage de contenu", selon les précisions apportées par l'entreprise. L'objectif déclaré est de garantir que seuls les adultes ont accès aux contenus désignés pour adultes, tandis que les adolescents naviguent dans un environnement adapté à leur âge.
Méthodes de vérification et modèle d'inférence
Pour lever ces restrictions, les utilisateurs adultes devront prouver leur majorité. Discord a détaillé les modalités techniques de cette procédure :
- Scan facial : une estimation de l'âge via un selfie vidéo.
- Pièce d'identité : la soumission d'un document officiel auprès de partenaires tiers.
- Un nouveau système fonctionnant en arrière-plan conçu pour aider à déterminer si un compte appartient à un adulte sans systématiquement requérir une action de l'utilisateur.
« Les utilisateurs de Discord peuvent choisir d'utiliser l'estimation de l'âge par reconnaissance faciale ou de soumettre une pièce d'identité [...] avec d'autres options à venir ». - Représentants de Discord
Il est noté que certains utilisateurs pourront être sollicités pour utiliser plusieurs méthodes si des informations supplémentaires sont nécessaires pour l'attribution d'un groupe d'âge.
Gestion des données et confidentialité
Cette annonce intervient après qu'une brèche de données a touché, l'automne dernier, un prestataire tiers de Discord chargé de la gestion des identifiants. En réponse, la plateforme a publié un protocole de protection de la vie privée spécifique à ce nouveau déploiement.
Discord assure que le traitement des selfies vidéo pour l'estimation faciale s'effectue exclusivement sur l'appareil de l'utilisateur et que les données ne sont pas transférées. Concernant les documents d'identité, l'entreprise indique qu'ils sont supprimés rapidement par les vendeurs partenaires, "dans la plupart des cas, immédiatement après la confirmation de l'âge".
Par ailleurs, le statut de vérification d'un utilisateur restera privé et ne sera pas visible par les autres membres de la plateforme. Dans la majorité des cas, la procédure ne devra être effectuée qu'une seule fois.
Le déploiement progressif de ces mesures commencera au début du mois de mars 2026.