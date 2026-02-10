yorrha

Sacré casse-tête pour les communautés (serveurs) ayant par nature des personnes d’âges très variées comme les studios indés de JV, les équipes d’eSports ou de modding. Les bots pourraient éjecter sans raison apparente des membres non vérifiés car il y a un canal qui poste des artworks taggés nsfw (violence).

Comme il s’agit de Discord, c’est assez énorme, on se dirige vers une demande de biométrie ou vérification ID rien que pour participer aux discussions basiques sur le web. Pour satisfaire les régulateurs, et ils (Discord) auront leurs parts de bénéfices en analysant les signaux faibles d’un compte (option 3 pour déterminer si le compte est ‹ adulte ›, et semble opaque).

Un point positif ? Peut être que certaines bases de connaissances reviendront sur les Wikis et GitHub pages puisque les KB sur Discord ne sont pas indexées par les moteurs de recherche.