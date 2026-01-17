TikTok renforce ses outils de détection des comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans en Europe. La plateforme fait appel à une analyse automatique couplée à une modération humaine spécialisée, au moment où plusieurs pays durcissent leurs règles sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.
Chaque mois, TikTok supprime environ 6 millions de comptes dans le monde qui appartiennent à des utilisateurs de moins de 13 ans. Une chiffre certes colossal mais qui n'empêche pas pour autant des enfants de passer entre les mailles du filet. La plateforme annonce le lancement dans les prochaines semaines d'outils renforcés de détection d'âge dans « l'Espace économique européen », au Royaume-Uni et en Suisse. Une technologie évalue désormais l'âge probable d'un utilisateur à partir de son profil et de son comportement sur l'application. Quand l'algorithme détecte un compte suspect, un modérateur spécialisé intervient pour décider du bannissement. Le réseau social de Bytedance a testé ces outils pendant un an en Europe, ce qui lui a permis de retirer des milliers de comptes supplémentaires. La plateforme précise qu'elle a consulté la Data Protection Commission, son principal régulateur européen en matière de vie privée, pour respecter les normes strictes du continent en protection des données.
TikTok utilise déjà plusieurs méthodes pour empêcher les moins de 13 ans de créer un compte. Quand quelqu'un s'inscrit, il doit indiquer sa date de naissance. Si elle ne correspond pas à l'âge minimum requis, l'utilisateur ne peut pas recréer immédiatement un compte avec une autre date. Ce contrôle à l'entrée reste toutefois insuffisant, car beaucoup d'enfants mentent sur leur âge dès la création du profil.
La plateforme a alors mis au point d'autres niveaux de vérification. Elle surveille déjà des signaux qui indiquent qu'un utilisateur pourrait avoir menti sur son âge, à l'instar de la méthode d'Instagram. Ces signaux proviennent des informations du profil, des vidéos publiées et d'autres comportements sur l'application. Jusqu'à présent, ces analyses permettaient de détecter une partie des comptes frauduleux. Les nouveaux outils déployés en Europe affinent cette détection et les modérateurs spécialisés reçoivent directement les comptes suspects.
Les équipes de modération sont également formées pour repérer les signes qu'un compte appartient à un enfant de moins de 13 ans. Quand un modérateur examine un contenu pour une autre raison et qu'il a un doute sur l'âge de l'utilisateur, il peut transférer le compte à une équipe dédiée qui dispose d'une expertise approfondie sur la vérification d'âge. N'importe qui peut aussi signaler un compte qu'il estime utilisé par un enfant de moins de 13 ans, même sans avoir de compte TikTok.
Quand un compte est banni, l'utilisateur peut faire appel s'il pense que la décision est injustifiée. TikTok propose alors plusieurs méthodes pour confirmer son âge. Il peut soumettre une pièce d'identité officielle, autoriser une vérification par carte bancaire ou passer par une estimation faciale fournie par Yoti, une entreprise spécialisée dans la vérification d'âge. Cette dernière méthode a montré ses limites sur d'autres plateformes comme Roblox, où des enfants ont trouvé des moyens de contourner les contrôles.
La méthode européenne veut concilier protection des mineurs et respect de la vie privée, avec plusieurs niveaux de vérification
Aucune solution parfaite n'existe aujourd'hui pour vérifier l'âge tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Aucune méthode globalement reconnue ne permet de confirmer efficacement l'âge d'une personne sans compromettre ses données personnelles. TikTok a donc choisi de ménager la chèvre et le choux et d'utiliser plusieurs solutions.
Les données collectées pour prédire l'âge ne servent qu'à identifier les comptes suspects et à améliorer la technologie de détection. Elles ne sont pas exploitées à d'autres fins. Cette limitation fait partie de l'approche « protection de la vie privée dès la conception » que TikTok affirme avoir intégrée dès le développement de ces outils. La consultation avec la Data Protection Commission a permis de s'assurer que ces pratiques respectent les standards européens, qui comptent, rappelons-le, parmi les plus stricts au monde.
Les utilisateurs européens recevront une notification qui les informe du lancement de cette technologie et qui leur donne accès à plus d'informations. Pour les adolescents qui passent ces contrôles, TikTok active automatiquement plus de 50 paramètres de sécurité, de confidentialité et de protection. Les moins de 16 ans ne peuvent pas accéder à la messagerie directe. Les moins de 18 ans ont une limite de temps d'écran fixée par défaut à 60 minutes par jour et ne reçoivent plus de notifications après l'heure du coucher. Les contenus jugés inappropriés pour les adolescents sont filtrés de leur flux.
TikTok utilise aussi des technologies pour estimer si un utilisateur appartient à une tranche d'âge spécifique, comme 13-15 ans. Si cette estimation ne correspond pas à la date de naissance fournie lors de l'inscription, un modérateur peut examiner le compte et le placer dans l'expérience adaptée à son âge réel.