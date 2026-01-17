TikTok utilise déjà plusieurs méthodes pour empêcher les moins de 13 ans de créer un compte. Quand quelqu'un s'inscrit, il doit indiquer sa date de naissance. Si elle ne correspond pas à l'âge minimum requis, l'utilisateur ne peut pas recréer immédiatement un compte avec une autre date. Ce contrôle à l'entrée reste toutefois insuffisant, car beaucoup d'enfants mentent sur leur âge dès la création du profil.

La plateforme a alors mis au point d'autres niveaux de vérification. Elle surveille déjà des signaux qui indiquent qu'un utilisateur pourrait avoir menti sur son âge, à l'instar de la méthode d'Instagram. Ces signaux proviennent des informations du profil, des vidéos publiées et d'autres comportements sur l'application. Jusqu'à présent, ces analyses permettaient de détecter une partie des comptes frauduleux. Les nouveaux outils déployés en Europe affinent cette détection et les modérateurs spécialisés reçoivent directement les comptes suspects.

Les équipes de modération sont également formées pour repérer les signes qu'un compte appartient à un enfant de moins de 13 ans. Quand un modérateur examine un contenu pour une autre raison et qu'il a un doute sur l'âge de l'utilisateur, il peut transférer le compte à une équipe dédiée qui dispose d'une expertise approfondie sur la vérification d'âge. N'importe qui peut aussi signaler un compte qu'il estime utilisé par un enfant de moins de 13 ans, même sans avoir de compte TikTok.

Quand un compte est banni, l'utilisateur peut faire appel s'il pense que la décision est injustifiée. TikTok propose alors plusieurs méthodes pour confirmer son âge. Il peut soumettre une pièce d'identité officielle, autoriser une vérification par carte bancaire ou passer par une estimation faciale fournie par Yoti, une entreprise spécialisée dans la vérification d'âge. Cette dernière méthode a montré ses limites sur d'autres plateformes comme Roblox, où des enfants ont trouvé des moyens de contourner les contrôles.