Il faudra désormais montrer patte blanche pour chatter sur Roblox : la vérification d'âge est déployée à l'échelle mondiale sur la plateforme.
La sécurité en ligne est un enjeu majeur, en particulier pour des acteurs comme Roblox. La plateforme de jeux vidéos avait déjà lancé en 2024 plusieurs mesures pour améliorer la protection des mineurs. En décembre 2025, elle avait également lancé un test pour contrôler l'âge des joueurs dans les conversations instantanées. Il faut croire que l'essai a été concluant : cette vérification est désormais étendue au monde entier.
Roblox renforce la sécurité des conversations instantanées
Avant, Roblox se contentait de la date de naissance fournie lors de la création de compte pour vérifier l'âge de ses utilisateurs. Mais face à la multiplication de procès l'accusant de ne pas suffisamment protéger les mineurs, la plateforme a dû changer son fusil d'épaule.
Roblox a, en effet, annoncé hier qu'elle allait renforcer son système de protection multicouche et contrôler l'âge des joueurs dans les conversations instantanées. Cette mesure de sécurité, testée durant le mois de décembre en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, a d'ores et déjà permis à « plus de 50 % des utilisateurs actifs quotidiens » de confirmer leur identité.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.
Afin de « (limiter) les échanges entre adultes et enfants de moins de 16 ans », Roblox a également réorganisé les conversations par tranche d'âge, en permettant à chaque catégorie de discuter avec les catégories directement inférieures ou supérieures.
Une personne ayant 10 ans peut, par exemple, échanger avec tous les utilisateurs ayant moins de 16 ans. Rappelons que les moins de 9 ans ne peuvent pas accéder au chat, sauf si leurs parents les y autorisent.
Comment vérifier son âge pour accéder au chat Roblox ?
Désormais, toute personne qui souhaitera accéder au chat devra procéder à une vérification faciale, par le biais du prestataire tiers Persona. La procédure est toute simple et ne prend que quelques instants : il faut donner l'accès à la caméra de son appareil puis scanner son visage, de face et de profil. À noter, les joueurs ayant 13 ans ou plus pourront passer outre et opter pour une vérification d'identité.
Persona estimera l'âge de l'utilisateur sur la base des images scannées. En cas d'erreur, il sera possible de passer par une « vérification d'identité ou (par) le contrôle parental permettant aux parents de modifier l'âge de leur enfant. » Les images et vidéos seront supprimées sitôt la vérification effectuée.
Pour un maximum de sécurité, Roblox a décidé d'aller encore plus loin : la plateforme prévoit, en effet, de revérifier l'âge des utilisateurs, si besoin est. Comme expliqué dans l'annonce, le « suivi ne s'arrête pas à la fin de la vérification d'âge. En exploitant de multiples indicateurs, nous analysons en permanence le comportement des utilisateurs afin de déterminer si leur âge est significativement plus jeune ou plus âgé que prévu. Dans ce cas, nous leur demanderons de répéter la vérification d'âge. »
Cette nouvelle couche de sécurité sera déployée au cours de la semaine prochaine dans tous les pays où les conversations instantanées sont disponibles.