Neferith

Un bon jeu de ****. J’ai fait un anniversaire dans un laser city (Donc je tairais le nom) pour ma fille. Il y avait des consoles partout, avec Roblox dessus.

Les gamins ne lançaient que ça. J’ai regardé sur un chat et directement j’ai vu des propos ultra cringe. Aussitot, j’ai demandé à l’enfant de sortir de ce truc.

En fait, le concept jeu social et enfant, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas laisser des gosses accèder à des jeux avec un chat ouvert.