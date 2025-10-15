Toutefois, 5CA ne l'entend pas de cette oreille. L'entreprise néerlandaise vient de faire paraître à son tour une annonce : « aucun système de 5CA n'a été impliqué et qu'elle n'a traité aucune pièce d'identité officielle pour ce client. Toutes nos plateformes et systèmes restent sécurisés. » La société a également précisé que « l'incident s'est produit en dehors de (ses) systèmes et que 5CA n'a pas été piraté. »