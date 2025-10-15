Discord a récemment été victime d'une importante fuite de données provenant d'un fournisseur externe. Mais de nouveaux éléments sèment le doute quant à l'origine de la fuite.
C'est un rebondissement que personne n'avait vu venir : victime d'une importante cyberattaque, Discord a joué la transparence et indiqué que les données de 70 000 utilisateurs avaient fuité, suite à la violation des systèmes du fournisseur tiers 5CA. Cette société vient toutefois de réfuter les allégations de son partenaire. On fait le point sur cette affaire.
Pour Discord, 5CA est à l'origine de la fuite…
Le 3 octobre dernier, Discord informait ses utilisateurs que des pirates avaient volé leurs données. En tout, 70 000 personnes étaient concernées par la fuite, qui incluait notamment des photos d'identité officielles. Les hackers, issus du groupe Scattered Lapsus$ Hunters, avaient revendiqué l'attaque et expliqué qu'ils avaient piraté Zendesk, un fournisseur tiers de la messagerie.
Mais Discord a toutefois donné un autre son de cloche. Dans une mise à jour de son communiqué, l'entreprise a, en effet, annoncé qu'il « ne s'agissait pas d'une violation de Discord, mais plutôt d'une violation d'un fournisseur de services tiers, 5CA, auquel nous faisions appel pour soutenir nos efforts en matière de service à la clientèle. »
… mais 5CA nie en bloc
Toutefois, 5CA ne l'entend pas de cette oreille. L'entreprise néerlandaise vient de faire paraître à son tour une annonce : « aucun système de 5CA n'a été impliqué et qu'elle n'a traité aucune pièce d'identité officielle pour ce client. Toutes nos plateformes et systèmes restent sécurisés. » La société a également précisé que « l'incident s'est produit en dehors de (ses) systèmes et que 5CA n'a pas été piraté. »
Alors qui a réellement été touché par la cyberattaque ? 5CA a peut-être un début de réponse : la société explique, en effet, que « l'incident pourrait être dû à une erreur humaine , dont l'ampleur fait encore l'objet d'une enquête. » Elle n'a pas partagé plus de détails sur le sujet.
L'origine de l'importante fuite qui affecté les utilisateurs de Discord reste donc un véritable mystère et il faudra faire preuve de patience pour connaître le fin mot de l'histoire.
