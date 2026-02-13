Le modèle économique de Stoat repose sur la gratuité totale et l'absence de publicité. La plateforme compte sur les contributions volontaires de sa communauté et sur l'auto-hébergement pour couvrir ses frais d'infrastructure. Cette approche attire développeurs et défenseurs de la vie privée, qui apprécient de pouvoir auditer le code et de garder la main sur leurs données. Pour Discord, dont les utilisateurs redoutent désormais la collecte de documents sensibles, cette transparence change la donne.

Reste à savoir si cet engouement survivra au retour au calme ou si Stoat deviendra la nouvelle maison de millions d'utilisateurs échaudés.