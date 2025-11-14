Totalement incontournable dans la culture gaming, Discord avait toujours refusé les pubs. Mais il faut croire qu'il ne faut jamais dire jamais.
Depuis son lancement il y a maintenant 10 ans, Discord s'était toujours passé de publicité. Mais voilà, il y a un an, la firme a souhaité diversifier son modèle économique en intégrant des annonces de multiples éditeurs vidéoludiques. Ayant récemment changé de patron, Discord a depuis décidé d'intensifier cette stratégie. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, comme l'explique son vice-président des ventes, Adam Bauer.
Une "publicité réfléchie, facultative et centrée sur l’utilisateur"
Dans une récente interview menée par The Media Leader, Adam Bauer a fait le point sur la nouvelle offre publicitaire de Discord. La société a d'abord lancé en 2024 un système nommé Quêtes, qui récompense les joueurs pour des actions simples, comme jouer à un jeu ou interagir avec un contenu sponsorisé, et l'a fait évoluer au format vidéo avant de le déployer aussi en version mobile.
Cette année, l'entreprise est allée plus loin en développant Orbs, afin que les « annonceurs (n'aient) plus besoin de créer leur propre récompense ni de se demander si elle plaira à leur audience cible. » Elle a aussi, en octobre dernier, créé les Quêtes Arena pour permettre aux marques de « sponsoriser de véritables moments de jeu sur Discord ».
L'objectif est, avant tout, de créer une expérience positive, à la fois pour les utilisateurs et les annonceurs en misant sur une « publicité réfléchie, facultative et centrée sur l’utilisateur ». Discord souhaite notamment que les annonces aient une dimension sociale et qu'elles « reposent sur les mêmes principes que le jeu : progression, défi et récompense. »
Des résultats plutôt prometteurs
On aurait pu s'attendre à ce que les utilisateurs ne voient pas d'un bon œil ce changement de stratégie. Mais, contre toute attente, il n'en est rien : « Les retours sont extrêmement positifs : les joueurs qui acceptent une Quête ciblée sont trois fois plus susceptibles d’en accepter une autre, et plus de la moitié affirment que les Quêtes améliorent leur expérience globale sur Discord. Beaucoup cherchent même de nouvelles Quêtes sur des forums communautaires comme le subreddit Discord – signe de leur véritable enthousiasme. »
L'entreprise est donc plus que jamais décidée à poursuivre ses efforts dans le domaine en proposant de nouveaux formats mais aussi de meilleurs outils de mesure. Discord s'est notamment associée avec Kantar, puis avec AppsFlyer pour analyser les performances de ses annonces. Elle collabore aussi avec Gamesight sur une « intégration API serveur-à-serveur pour l’attribution de bout en bout pour les éditeurs de jeux PC et console », actuellement en version bêta.
Récemment victime d'un piratage majeur, Discord n'oublie pas non plus le respect de la vie privée. Comme l'a rappelé le vice-président des ventes Adam Bauer, l'entreprise se concentre plus que jamais « sur des données agrégées et anonymisées, avec le consentement des utilisateurs et une conformité totale aux normes mondiales de confidentialité. »