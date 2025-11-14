On aurait pu s'attendre à ce que les utilisateurs ne voient pas d'un bon œil ce changement de stratégie. Mais, contre toute attente, il n'en est rien : « Les retours sont extrêmement positifs : les joueurs qui acceptent une Quête ciblée sont trois fois plus susceptibles d’en accepter une autre, et plus de la moitié affirment que les Quêtes améliorent leur expérience globale sur Discord. Beaucoup cherchent même de nouvelles Quêtes sur des forums communautaires comme le subreddit Discord – signe de leur véritable enthousiasme. »