Le système d'exploitation de Meta Quest va s'enrichir. Il va prochainement bénéficier d'une application native pour Discord.
Dans le domaine des casques de réalités virtuels, Meta a réussi à s'imposer avec une série de casques de la marque Meta Quest. Des casques qui se vendent à hauteur de plusieurs millions d'unités à travers la planète, et qui ont imposé un standard remarqué dans le milieu. Autant dire que l'arrivée dans cet écosystème d'une application pour la plateforme populaire Discord devrait faire parler.
Meta annonce l'arrivée d'une application native Discord pour le Meta Quest d'ici 2026
Le groupe de Mark Zuckerberg a profité du dernier événement Meta Connect 2025 pour offrir une annonce qui devrait faire plaisir à nombre de ses internautes. Car le système d'exploitation Meta Horizon OS va s'enrichir avec une nouvelle application native.
Discord sera en effet disponible sous cette forme à l'avenir. Plus exactement, cette application 100% optimisée sera mise en ligne l'an prochain, en 2026. À cette heure, ceux qui veulent pouvoir utiliser Discord avec leur casque VR ne peuvent le faire qu'à travers un APK.
Un projet qui fait sens pour le gaming
« Réfléchissez-y : Discord héberge une communauté très active de plus de 200 millions de joueurs actifs par mois qui passent au total 1,9 milliard d'heures à jouer chaque mois à des milliers de titres sur PC uniquement » se réjouit Meta, dans une note de blog. Cette annonce serait donc l'annonce d'une rencontre nécessaire, et longuement attendue.
Discord pourra ainsi être utilisé par les gamers qui utilisent un casque Meta Quest dans leurs parties, et auront accès avec l'application Discord à une plateforme pour pouvoir communiquer plus facilement avec d'autres utilisateurs. Dans cette idée, Discord est déjà notamment assez populaire du côté des joueurs de la PS5, grâce à la création de chat vocal que permet la plateforme.