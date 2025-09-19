Le groupe de Mark Zuckerberg a profité du dernier événement Meta Connect 2025 pour offrir une annonce qui devrait faire plaisir à nombre de ses internautes. Car le système d'exploitation Meta Horizon OS va s'enrichir avec une nouvelle application native.

Discord sera en effet disponible sous cette forme à l'avenir. Plus exactement, cette application 100% optimisée sera mise en ligne l'an prochain, en 2026. À cette heure, ceux qui veulent pouvoir utiliser Discord avec leur casque VR ne peuvent le faire qu'à travers un APK.