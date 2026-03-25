L'annonce est tombée sur X, sans date précise de fermeture. OpenAI a simplement promis de communiquer un calendrier et des outils pour préserver les vidéos créées. Côté chiffres, le constat est brutal. L'application avait atteint 3,3 millions de téléchargements en novembre 2025, portée par la curiosité autour de Sora 2 et de son réseau social intégré. Dès janvier, les téléchargements avaient chuté de 45 %.

Le partenariat avec Disney constituait la plus grosse validation externe du projet. L'accord, structuré en warrants et non en argent frais, devait permettre aux utilisateurs de générer des vidéos avec des personnages Marvel, Pixar et Star Wars. Disney a sobrement déclaré « respecter la décision d'OpenAI de quitter la génération vidéo ». En interne, la décision a été annoncée lors d'une réunion où OpenAI a aussi revu sa gouvernance : la supervision de la sécurité passe du PDG Sam Altman à d'autres cadres, pour que celui-ci se concentre sur la levée de fonds et les datacenters.