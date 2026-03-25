L'application qui devait créer le TikTok de l'IA est morte. Avec elle, un accord à 1 milliard avec Disney et l'illusion que tout produit IA trouvait son marché.
Les signes étaient là depuis la semaine dernière : six mois après son lancement en fanfare, Sora est déjà un souvenir. Comme le rapportent les médias américains NBC News et Bloomberg, OpenAI a annoncé mardi la fermeture de son application de génération vidéo, de son API et du site sora.com. Le contrat de licence avec Disney prévoyait un milliard de dollars en échange de plus de 200 personnages. Il ne verra jamais le jour. Aucun dollar n'a changé de mains.
Sora enterré, Disney en fuite : autopsie d'un abandon express
L'annonce est tombée sur X, sans date précise de fermeture. OpenAI a simplement promis de communiquer un calendrier et des outils pour préserver les vidéos créées. Côté chiffres, le constat est brutal. L'application avait atteint 3,3 millions de téléchargements en novembre 2025, portée par la curiosité autour de Sora 2 et de son réseau social intégré. Dès janvier, les téléchargements avaient chuté de 45 %.
Le partenariat avec Disney constituait la plus grosse validation externe du projet. L'accord, structuré en warrants et non en argent frais, devait permettre aux utilisateurs de générer des vidéos avec des personnages Marvel, Pixar et Star Wars. Disney a sobrement déclaré « respecter la décision d'OpenAI de quitter la génération vidéo ». En interne, la décision a été annoncée lors d'une réunion où OpenAI a aussi revu sa gouvernance : la supervision de la sécurité passe du PDG Sam Altman à d'autres cadres, pour que celui-ci se concentre sur la levée de fonds et les datacenters.
Pourquoi la vidéo IA a perdu face au code et à l'entreprise
Sora dévorait de la puissance de calcul. Énormément. Dans un contexte où toutes les entreprises d'IA frontière manquent de ressources GPU, maintenir un produit aussi gourmand devenait un luxe. La concurrence d'Anthropic, centrée exclusivement sur le texte et le code, a accentué la pression. Claude séduit les entreprises, Sora attirait les curieux. Le choix d'OpenAI reflète une logique pré-entrée en Bourse : simplifier le portefeuille, concentrer les ressources sur les produits rentables.
L'équipe recherche de Sora ne disparaît pas pour autant. Elle se recentre sur la simulation du monde physique, un domaine utile pour la robotique. La vidéo IA reste dans ChatGPT sous une forme allégée. Mais le produit autonome, celui qui devait concurrencer TikTok, est abandonné. Google reste désormais le seul acteur majeur sur la vidéo IA à grande échelle, une position que personne ne lui conteste plus.