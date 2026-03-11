Sora vivait dans sa bulle. Séparé de ChatGPT, réservé aux abonnements premium, pensé pour les créatifs. Tout cela va changer. Et la vraie question n'est pas technique.
Depuis son lancement en décembre 2024, Sora coexistait avec ChatGPT sans s'y fondre. Deux produits distincts, deux interfaces séparées, deux logiques tarifaires différentes. OpenAI prépare l'intégration de son générateur vidéo directement au sein de ChatGPT. Pour comprendre cette décision, il faut regarder ce que Google a déjà construit avec Gemini.
Quand OpenAI décide de tout mettre sous le même toit
The Information révèle qu'OpenAI travaille à l'intégration de Sora dans l'interface de ChatGPT. Jusqu'ici, les deux produits fonctionnaient séparément. Sora disposait de sa propre application web, avec des outils de contrôle avancés pensés pour les professionnels de la vidéo. La version intégrée serait allégée : moins de paramètres, moins de contrôle, mais une accessibilité bien plus large. Aucune date de déploiement n'a été communiquée.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
- Réalisme convaincant
- Audio synchronisé
- Contrôles avancés
OpenAI avait justifié cette séparation par la volonté de préserver la « simplicité » de ChatGPT. Rohan Sahai, responsable produit de Sora chez OpenAI, avait lui-même défendu cette logique début 2025. Ce retournement est donc notable.
Ce que Google a forcé OpenAI à regarder en face
Gemini n'est plus un simple assistant textuel. Google y a progressivement intégré la génération d'images, la vidéo avec Veo, la recherche et les agents autonomes. Un guichet unique qui simplifie l'expérience utilisateur et, surtout, fidélise. OpenAI avait parié sur une stratégie inverse : des produits spécialisés, chacun dans sa niche. Ce pari semble aujourd'hui difficile à tenir.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Mais cette intégration a un coût caché. Sora était positionné comme un service premium, capable de séduire les studios et les agences créatives. En le fondant dans ChatGPT avec une version appauvrie, OpenAI brouille son propre message. Est-ce un outil grand public ou une plateforme professionnelle ? La réponse commence à pencher dangereusement d'un côté.
Le précédent existe. Quand Google a commencé à regrouper tous ses projets d'IA générative dans l'écosystème Gemini, cela a simplifié l'offre mais dilué la perception de chaque brique technologique. OpenAI semble suivre le même chemin, avec les mêmes avantages et les mêmes risques.
Quand on veut tout faire depuis un seul endroit, on finit parfois par ne plus rien faire vraiment bien.