Mais cette intégration a un coût caché. Sora était positionné comme un service premium, capable de séduire les studios et les agences créatives. En le fondant dans ChatGPT avec une version appauvrie, OpenAI brouille son propre message. Est-ce un outil grand public ou une plateforme professionnelle ? La réponse commence à pencher dangereusement d'un côté.

Le précédent existe. Quand Google a commencé à regrouper tous ses projets d'IA générative dans l'écosystème Gemini, cela a simplifié l'offre mais dilué la perception de chaque brique technologique. OpenAI semble suivre le même chemin, avec les mêmes avantages et les mêmes risques.

Quand on veut tout faire depuis un seul endroit, on finit parfois par ne plus rien faire vraiment bien.