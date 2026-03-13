OpenAI va-t-il marquer l'histoire avec son entrée en bourse ? Pour essayer de voir à quoi l'on peut s'attendre, The Information a interrogé 11 investisseurs en bourse pour connaître leur opinion sur l'opération. Et s'ils reconnaissent tous la place unique prise par OpenAI dans le monde de l'intelligence artificielle, ils ont aussi pointé du doigt un certain nombre d'éléments problématiques.

Le premier tient au rapport entre la capitalisation d'OpenAI et ses revenus, un indicateur toujours très observé. Or la société cherche à atteindre une valorisation de 850 milliards de dollars avec son entrée en bourse. Si l'on part du principe qu'OpenAI générera cette année 30 milliards de dollars de revenus, on obtient un multiple très élevé de 28.