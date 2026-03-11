C'est ici que l'angle business dépasse l'angle éthique. Microsoft est le premier fournisseur informatique de l'armée américaine. Son programme IVAS, des visières de réalité augmentée pour soldats, est valorisé jusqu'à 21,9 milliards de dollars. Azure Government sert de colonne vertébrale cloud à des dizaines d'agences fédérales et de contractants de défense. La firme n'a jamais posé de conditions éthiques à ses partenariats militaires. Plus éloquent encore : selon Wired, le Pentagone testait des modèles OpenAI via Azure avant même qu'OpenAI ait levé son interdiction d'usage militaire.

Mais le dossier le plus accablant est ailleurs. Des documents internes révélés par The Guardian en janvier 2025 montrent qu'Azure a servi à l'Unité 8200, le renseignement militaire israélien, à traiter et archiver des millions d'appels interceptés de Palestiniens, sans aucune clause éthique imposée en amont. L'utilisation du cloud Microsoft par l'armée israélienne a bondi de 155% au pic de l'offensive, selon les mêmes sources. Microsoft n'a mis fin à une partie de ces services qu'en septembre 2025, sous la pression d'une enquête journalistique, pas par principe.

Or, la ligne rouge posée par Anthropic était précisément celle-là : pas de surveillance de masse. Ce que Microsoft a facilité pendant des années, sans condition, est exactement ce qu'Anthropic a refusé de cautionner au Pentagone. Ce que Microsoft défend aujourd'hui, ce n'est donc pas l'éthique d'Anthropic. C'est un principe commercial simple : aucun contractant privé ne doit pouvoir être blacklisté pour avoir fixé des limites, car si ce précédent tient, toute clause de conformité dans un contrat gouvernemental devient un motif d'exclusion potentiel.

Le Pentagone a utilisé contre Anthropic un mécanisme conçu pour Huawei. Il a tracé une ligne que personne dans la Silicon Valley ne peut ignorer : les contrats gouvernementaux comportent désormais une clause tacite d'obéissance totale.