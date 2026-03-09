Microsoft ne fait pas que copier. La firme de Redmond se différencie. Claude Cowork fonctionne directement sur l'ordinateur de l'utilisateur, ce qui pose un problème pour les entreprises, qui ne savent pas précisément quelles données l'IA consulte. Copilot Cowork, lui, opère dans le cloud de Microsoft. « Vous savez exactement à quelles informations il a accès », a assuré Jared Spataro, responsable de l'initiative AI-at-Work chez Microsoft, à l'agence Reuters. Un gage de transparence pensé pour rassurer les grandes organisations.