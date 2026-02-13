Pour OpenAI, le timing ne pouvait pas être pire. L'entreprise dépense près d'un milliard de dollars par mois et un analyste renommé du Council on Foreign Relations prédit sa faillite dans les 18 prochains mois. Sam Altman multiplie les levées de fonds et cherche désespérément des liquidités auprès de toute la Silicon Valley. Même NVIDIA est devenu frileux à l'idée d'investir 100 milliards de dollars dans la société. Cette annonce de Microsoft arrive au pire moment possible pour OpenAI, qui perd son plus gros client et protecteur au moment où sa survie financière est questionnée.

Le pivot IA de Microsoft reste pourtant un échec commercial retentissant. Malgré 88,7 milliards de dépenses en capital sur l'année fiscale 2025, Copilot plafonne derrière ChatGPT et Gemini. Mais cette débâcle pousse justement Microsoft à reprendre le contrôle en interne plutôt que de dépendre d'un partenaire externe. Développer ses propres modèles offre une maîtrise totale sur les coûts, les performances et la feuille de route technologique. Une stratégie qui fait sens économiquement, mais qui condamne probablement OpenAI à chercher un repreneur dans les mois qui viennent.