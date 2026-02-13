Microsoft confirme ce que tout le monde craignait : en 2026, le géant lancera ses propres modèles d'IA et deviendra un concurrent direct d'OpenAI. Après 13 milliards de dollars investis, le partenariat historique vole en éclats.
Mustafa Suleyman, patron de l'IA chez Microsoft, vient de briser le silence dans les colonnes du Financial Times. L'entreprise de Redmond développe actuellement ses propres modèles de pointe qui arriveront « quelque part » en 2026. Ce n'est plus un simple plan B, c'est une déclaration de guerre. Après avoir intégré Claude d'Anthropic dans ses outils et vu son propre Copilot s'effondrer à 1,1% de parts de marché, Microsoft passe à l'offensive. Le message est brutal : OpenAI n'est plus indispensable.
Microsoft transforme son meilleur allié en rival frontal
Microsoft détient encore 27% de la branche à but lucratif d'OpenAI et conserve des droits sur la propriété intellectuelle jusqu'en 2032. Mais ces liens juridiques ne suffisent plus à masquer la réalité. En octobre dernier, les deux entreprises ont revu leur partenariat pour assouplir les termes d'exclusivité. OpenAI peut désormais chercher de la puissance de calcul ailleurs, Microsoft peut diversifier ses fournisseurs de modèles. Chacun prépare son après.
Le co-fondateur de Google DeepMind explique que Microsoft veut bâtir une « super-intelligence médicale » et des agents autonomes capables de s'améliorer seuls. Ses ambitions passent par une indépendance technologique totale. Fini le temps où Copilot ne fonctionnait qu'avec les modèles GPT. Microsoft a déjà investi massivement dans Anthropic, concurrent direct d'OpenAI. Les équipes Windows et Microsoft 365 ont même reçu l'ordre d'adopter Claude Code, au détriment de GitHub Copilot. Le signal ne pouvait pas être plus clair.
OpenAI se retrouve dans une impasse financière critique
Pour OpenAI, le timing ne pouvait pas être pire. L'entreprise dépense près d'un milliard de dollars par mois et un analyste renommé du Council on Foreign Relations prédit sa faillite dans les 18 prochains mois. Sam Altman multiplie les levées de fonds et cherche désespérément des liquidités auprès de toute la Silicon Valley. Même NVIDIA est devenu frileux à l'idée d'investir 100 milliards de dollars dans la société. Cette annonce de Microsoft arrive au pire moment possible pour OpenAI, qui perd son plus gros client et protecteur au moment où sa survie financière est questionnée.
Le pivot IA de Microsoft reste pourtant un échec commercial retentissant. Malgré 88,7 milliards de dépenses en capital sur l'année fiscale 2025, Copilot plafonne derrière ChatGPT et Gemini. Mais cette débâcle pousse justement Microsoft à reprendre le contrôle en interne plutôt que de dépendre d'un partenaire externe. Développer ses propres modèles offre une maîtrise totale sur les coûts, les performances et la feuille de route technologique. Une stratégie qui fait sens économiquement, mais qui condamne probablement OpenAI à chercher un repreneur dans les mois qui viennent.