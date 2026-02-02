Jensen Huang a mis les choses au clair ce week-end : ce chiffre de 100 milliards de dollars n'a jamais été un engagement gravé dans le marbre. Lors d'une récente intervention à Taipei, l'homme au blouson de cuir a précisé qu'il s'agissait davantage d'une projection conditionnelle que d'un virement imminent.

Si le PDG confirme que son entreprise participera bien à la prochaine levée de fond — qualifiant même la somme de « considérable » —, il a spécifié que le montant n'approcherait pas les 100 milliards évoqués. NVIDIA préfère désormais avancer « une étape à la fois », évaluant chaque opportunité plutôt que de signer un chèque en blanc. Une prudence qui tranche avec ses discours habituels sur un marché à 100 000 milliards de dollars qui semblaient justifier toutes les folies.