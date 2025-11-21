Quand NVIDIA a présenté ses résultats, le cours de son action a immédiatement pris 5%. Mais ça n'était qu'une flammèche, car tout de suite derrière, il est reparti à la baisse, dans une atmosphère où l'on craint toujours plus l'explosion d'une bulle IA.

De quoi un peu titiller Jensen Huang, qui s'est ouvert sur la question dans une rencontre interne, à laquelle Business Insider a pu avoir accès. « Si nous avons réalisé un mauvais trimestre, cela prouve qu'il existe une bulle spéculative autour de l'IA. Si nous avons réalisé un excellent trimestre, cela alimente la bulle spéculative autour de l'IA » a-t-il résumé, un brin désabusé, un brin moqueur.