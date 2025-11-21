Le patron de NVIDIA, Jensen Huang, réagit à la mauvaise réaction de la Bourse à ses résultats incroyables. Et c'est tout en moquerie !
Les marchés étaient fébriles en début de semaine, en attendant les résultats de NVIDIA, pour savoir si l'on était vraiment dans une bulle IA. Finalement, tout le monde a été étonné (et soulagé) avec l'annonce des résultats époustouflants de la firme aux GPU recherchés par tous les spécialistes de l'IA. Mais ça n'aurait été que de courte durée, le cours de NVIDIA étant depuis reparti à la baisse.
Pour Jensen Huang, quoi qu'il se passe, tout le monde pensera à une bulle IA
Quand NVIDIA a présenté ses résultats, le cours de son action a immédiatement pris 5%. Mais ça n'était qu'une flammèche, car tout de suite derrière, il est reparti à la baisse, dans une atmosphère où l'on craint toujours plus l'explosion d'une bulle IA.
De quoi un peu titiller Jensen Huang, qui s'est ouvert sur la question dans une rencontre interne, à laquelle Business Insider a pu avoir accès. « Si nous avons réalisé un mauvais trimestre, cela prouve qu'il existe une bulle spéculative autour de l'IA. Si nous avons réalisé un excellent trimestre, cela alimente la bulle spéculative autour de l'IA » a-t-il résumé, un brin désabusé, un brin moqueur.
Jensen Huang blague sur la perte de 500 milliards de dollars
Sa verve ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a aussi blagué sur les « bons vieux temps » qu'il regrette, quand NVIDIA affichait une capitalisation de 5 000 milliards de dollars. De bons vieux temps qui se situent évidemment il y a à peine quelques semaines, et depuis quand la valorisation a reculé de 500 milliards de dollars.
« Personne dans l'histoire n'a jamais perdu 500 milliards de dollars en quelques semaines. Il faut être très riche pour perdre 500 milliards de dollars en quelques semaines » a-t-il fait remarquer. La bonne humeur est au moins au rendez-vous en ce moment dans l'entreprise américaine !