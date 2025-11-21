L'accord entre les deux géants de la tech avait tout de l'image de l'avenir. Il incluait notamment le développement d'infrastructures d'une puissance de 10 gigawatts utilisant les systèmes de dernière génération Vera Rubin, développés par NVIDIA.

Sauf qu'il y a les annonces aux médias, et celles, plus sérieuses, faites aux autorités. Comme le rapporte CNBC, la firme de Jensen Huang a produit une information intéressante dans son dernier rapport financier trimestriel auprès de la Security and Exchange Commission (SEC).

« Il n'y a aucune garantie que nous conclurons des accords définitifs concernant l'opportunité OpenAI ou d'autres investissements potentiels, ni qu'un investissement sera réalisé selon les conditions prévues » a-t-il ainsi été indiqué.