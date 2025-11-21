Le méga-contrat entre OpenAI et NVIDIA avait fasciné. Mais aujourd'hui, la réalisation de ce contrat n'apparaît plus aussi sûr que cela.
Durant ces derniers mois, on a vu OpenAI multiplier les contrats aux montants incroyables, de telle manière qu'à un moment, certains ont commencé à poser la question du financement. Parmi ces accords géants, on a pu découvrir en septembre un contrat gigantesque entre NVIDIA et OpenAI, d'une valeur dite de 100 milliards de dollars. Pourtant, deux mois plus tard, un petit élément commence à mettre le doute.
L'accord entre OpenAI et NVIDIA est loin encore d'être assuré
L'accord entre les deux géants de la tech avait tout de l'image de l'avenir. Il incluait notamment le développement d'infrastructures d'une puissance de 10 gigawatts utilisant les systèmes de dernière génération Vera Rubin, développés par NVIDIA.
Sauf qu'il y a les annonces aux médias, et celles, plus sérieuses, faites aux autorités. Comme le rapporte CNBC, la firme de Jensen Huang a produit une information intéressante dans son dernier rapport financier trimestriel auprès de la Security and Exchange Commission (SEC).
« Il n'y a aucune garantie que nous conclurons des accords définitifs concernant l'opportunité OpenAI ou d'autres investissements potentiels, ni qu'un investissement sera réalisé selon les conditions prévues » a-t-il ainsi été indiqué.
Une question autour des financements
Cette annonce nous rappelle que, dans les différents grands contrats qu'OpenAI dit avoir signés, il y a des accords de types différents. Ainsi, si celui avec AMD est bien finalisé, celui passé avec NVIDIA est loin d'être définitif. Une question par ailleurs récemment abordée avec le patron de la firme, Jensen Huang.
Dans une discussion avec Bloomberg, à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels, il a ainsi rappelé la nécessité de toujours prendre en compte la variable importante du financement. « Eh bien, tout comme OpenAI, nous sommes attentifs à l'alignement et à la prise en compte de la visibilité de la demande et de leurs capacités de financement. Tout cela doit être cohérent, harmonisé et aligné avant que nous commencions à développer le projet » a-t-il expliqué. De quoi calmer un peu les esprits ?