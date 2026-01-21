Ne tournons pas autour du pot : Jassy a validé la théorie du château de cartes. Quand on lui demande si les géants de la Tech n'artificialisent pas le marché en investissant dans des startups qui utilisent cet argent... pour louer leurs propres serveurs, il ne nie pas. « Les laboratoires d'IA consomment des quantités astronomiques de puissance de calcul [...] et ils essaient de trouver des moyens de financer ce calcul », admet-il.

Alors que nous rapportions récemment qu'Amazon investissait un montant fou dans OpenAI, Jassy semble aujourd'hui prendre ses distances avec la logique même de ces investissements. « Je pense que cela pourrait bien se terminer », glisse-t-il, avant d'ajouter le coup de grâce : « Le taux de réussite est assez variable ». Traduction : beaucoup vont se planter, et Amazon le sait pertinemment.

Il va même plus loin en remettant en cause la nécessité réelle de toute cette puissance de calcul, avouant avoir « du mal à donner un sens » à certains contrats d'infrastructure récents. Une pique à peine voilée envers les ambitions démesurées de ses concurrents, alors même que ses propres équipes travaillent d'arrache-pied pour rendre les agents IA totalement fiables en production, une étape critique pour espérer un retour sur investissement réel.