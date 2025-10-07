La course à l'énergie propre est toujours prise très au sérieux par les géants de la tech. Microsoft a franchi une nouvelle étape de son développement comme consommateur d'énergie verte au Japon il y a quelques jours. La firme à la fenêtre a signé avec Shizen Energy un accord pourtant sur quatre projets solaires d'un total de 100 mégawatts de capacité solaire, qui auront pour but de satisfaire l'appétit vorace des infrastructures cloud et de l'intelligence artificielle du pays. Une belle nouvelle, à peine quelques jours après la précédente signature.