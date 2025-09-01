Le couple se raconte dans Business Wire.

Will, 36 ans, explique sa frustration : « J'étais inquiet de voir que les outils que j'aidais à construire étaient utilisés par de mauvais acteurs, et je m'inquiétais du manque de responsabilité ». Holly, elle, avait travaillé 10 ans chez Microsoft. Dix ans à essayer de changer les choses de l'intérieur.

Le couple finit par comprendre une chose. Ils auront plus d'impact dehors que dedans. « Nous avions fait tout ce que nous pouvions de l'intérieur de manière constructive, et personne d'autre ne faisait pression de l'extérieur », dit Holly.

La démission a un prix. Fini les salaires confortables de la tech. Le couple réduit ses dépenses, achète d'occasion, participe à l'économie du partage. Leur choix de ne pas avoir d'enfants évite « les dépenses liées à l'éducation », précise Holly. Will ajoute qu'en tant qu'ingénieur, il se débrouille bien en bricolage.

Will et Holly demandent des « lignes rouges ». Interdire les contrats IA destinés à augmenter la production de combustibles fossiles, par exemple. Mais lever des fonds pour leur campagne reste compliqué. « Beaucoup de gens ne savent même pas que ce travail existe », explique Holly. Un donateur anonyme leur permet de tenir financièrement.

L'administration Trump complique tout. Le président a retiré les États-Unis de l'accord de Paris et supprimé des aides aux énergies propres. « Nous avons assisté à un recul des engagements climatiques, partiellement causé par la course à la suprématie de l'IA », observe Will.